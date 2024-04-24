"Время выбрало нас" - чем живет Кричевский район после ВНС

Президент всегда говорит: будет экономика - будет все! Это касается городов, деревень, каждого из нас. Создание новых рабочих мест и всей необходимой для жизни инфраструктуры - это большая работа, результат которой зависит от каждого. О тех, кто создает наше общее благополучие - смотрите в рубрике "Время выбрало нас".

За решениями Всебелорусского народного собрания следили все. Александр Листопадов стоял у истоков работы промышленного для Кричева гиганта - завода цементно-стружечных плит. В свое время предприятие стало спасательным кругом для пострадавшего от аварии на ЧАЭС района, сказал сейчас уже опытный станочник. Важно было услышать, что эти территории и сейчас важны для страны.

"Пришли инвесторы, открыли это предприятие, дали людям заработную плату, рабочие места. Хорошо, что государство уделяет таким маленьким городам внимание. Производства строятся не только в больших городах. Мы поддерживаем свою малую родину. Дальше, возможно, будут инвестиционные проекты, будет еще что-то строиться", - сказал станочник СООО "ЦСП БЗС" Александр Листопадов.

Сегодня мы можем сказать с уверенностью, что строительство таких предприятий, как наше, дает толчок развитию малых городов. Предприятие работает стабильно, объемы производства не снижены, коллектив сохранен на 100 %. Производим ориентировочно 36 тыс. куб. м плиты в год. 90 % мы отгружаем на экспорт в РФ и страны Азии (Кыргызстан, Азербайджан, Армению). Юрий Ларин, директор СООО "ЦСП БЗС"

В этом и кроется благополучие страны, когда каждый работает на единый результат. Валентин Ильинич на ВНС представлял тысячный коллектив Кричевцементношифера. За 10 лет поставили стране миллионы тонн строительного материала. Новые технологии, обновленные линии, выстраивание логистики с учетом мировых вызовов. Тактика сработала, завод и сейчас крепкий конкурент на рынке.

Валентин Ильинич, замначальника цеха ОАО "Кричевцементношифер"

Как было отмечено на ВНС, для нашей страны очень важна экономическая безопасность. Работаем, не останавливаясь, в режиме нон-стоп. За 4 месяца года реализовано 428 тыс. т цемента. Спрос растет, в том числе не только на отечественном рынке, но и за рубежом. Недавно поставили цемент в рамках пилотного проекта даже в Калининград. Юрий Ларин, директор СООО "ЦСП БЗС"

"ВНС дало ответы на все вопросы каждого белоруса. Что самое основное - сохранить мир, стабильность и безопасность. Все, действительно, зависит от нас, от тех людей, которые работают на местах. И этим посылом, лозунгом ВНС "Время выбрало нас" надо гордиться, потому что каждый внесет в это лепту", - отметила председатель Кричевского районного совета депутатов Ирина Прудникова.

Стабильность в экономике - основа для новых проектов и в социальной сфере. Для Кричева им стала центральная районная больница. Межрайонный центр для всего юго-восточного региона. Оперативность и качество оказания медуслуг удалось повысить в разы благодаря госинвестициям и закупке новейшего оборудования.

"У нас есть наркозно-дыхательные аппараты высокого класса, аппараты ИВЛ, дополнительно открыто межрайонное неврологическое отделение, которое оказывает экстренную помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения жителям шести районов юго-востока Могилевской области. В этом году к нам приходят 10 молодых специалистов", - поделился главврач Кричевской центральной районной больницы Александр Плетнев.

Еще один проект Кричевской ЦРБ - поликлиническое отделение со своим МРТ, КТ и даже ангиографом. В будущем здесь разместится скорая помощь и детская поликлиника. С открытием медцентра на новый уровень выйдет оказание высококвалифицированной помощи не только взрослым, но и малышам.

А это архиважно для страны. Ведь Беларусь сделала огромные шаги за эти годы в плане доступности медуслуг для населения. Занимая 20-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран.

За три десятилетия мы добились (без ложной скромности) невероятных результатов в сакральной теме рождения малышей. Беларусь может по праву гордиться тем, что смогла сократить материнскую смертность более чем в 6 раз, а младенческую в 5,5 раза и имеет одни из самых низких показателей в Европе и среди стран СНГ (эти данные подтверждаются со стороны ВОЗ). Благодаря ЭКО только за последние 5 лет на свет появились более 4 тыс. маленьких белорусов. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (24.04.2024 г.)

Бельская амбулатория врача общей практики в Кричевском районе - еще один пример государственного подхода к сохранению здоровья, но уже сельских жителей. После капремонта теперь здесь уютно и комфортно.

"Для нас это очень важно, потому что и лекарства можно купить, и поставить капельницы, прогревание. У меня двое маленьких детей, поэтому для меня это очень удобно. Хорошо, что государство уделяет такое внимание развитию села", - сказала жительница аг. Бель Анастасия Ларионова.

"Из оборудования есть ЭКГ стационарный, переносной. Машину новенькую дали. Радиус обслуживания у нас 21 км. Проблематично добираться, а с машиной хорошо", - поделилась врач общей практики Бельской амбулатории Наталья Байдова.

От того и школьников все больше. Свыше сотни в местной школе, довольны педагоги.

Новый автобус выделили для подвоза детей. У нас более 50 учеников из 9 окрестных сел. Еще три компьютера за этот учебный год получили. С кадрами тоже проблем нет. Сергей Морозов, директор Бельской средней школы