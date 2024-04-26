"Время выбрало нас". На VII ВНС заложены новые традиции белорусского народовластия

Благодаря трансляции, организованной Белтелерадиокомпанией, у всей страны была возможность следить за ВНС в прямом эфире. Тезисы, озвученные во время народного веча, особенно актуальны для всех, кто отвечает за безопасность всего государства, нашу экономику, воспитание будущих военнослужащих, врачей, ученых.

С большим интересом ВНС смотрели кадеты Гомельского училища. В скором времени эти молодые люди станут профессионалами, чье призвание - защищать суверенитет от внешних угроз. Услышали мнение Президента, руководителей силовых блоков, экспертов в сфере нацбезопасности, лидеров мнений, сами поделились мыслями о важности сохранения главных ценностей, на которых строится белорусская государственность. С чем связана острая необходимость принятия Военной доктрины, исключающей риск и угрозу на ближайшие десятилетия и в чем истинный патриотизм?





Кто же такой патриот? Это любящий свою страну человек, который готов в любую минуту прийти на помощь, стать опорой в первую очередь для своей страны. Екатерина Швед,кадетГомельского кадетского училища





Сегодня обязанность каждого гражданина Республики Беларусь - быть патриотом. Мы живем в свободной демократической стране, мы ее любим, мы работаем на ее благо, мы воспитываем наших детей, наших кадетов. Чтоб они стали достойными офицерами нашего государства и чтобы они несли службу по защите нашей Родины. Василий Лазакович, преподаватель Гомельского кадетского училища

Озвученные тезисы во Дворце Республики были услышаны во всех подразделениях органов пограничной службы. Белорусские пограничники, как и все структуры силового блока страны, несут службу в непростых условиях геополитической обстановки. Ошибки недопустимы. Именно поэтому такие огромные усилия направлены на выявление и пресечение вызовов и угроз национальным интересам Беларуси.





Время выбрало нас - это лозунг, который актуален в данное время. И те, кто сейчас несут службу по охране государственной границы, самые достойные, проверенные, которые знают, что делать. Навыки, знания, умения пограничников позволят выполнить приказ охраны государственной границы полностью.



Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда





В органы пограничной службы приходят только добросовестные, ответственные и любящие свою Родину граждане Республики Беларусь. Слова Президента нас очень вдохновляют. И большие задачи мы всегда выполним. Артем Дементьев, командир разведывательно-поисковой группы резервной пограничной заставы "ОПСА"