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"Время выбрало нас". На VII ВНС заложены новые традиции белорусского народовластия
Благодаря трансляции, организованной Белтелерадиокомпанией, у всей страны была возможность следить за ВНС в прямом эфире. Тезисы, озвученные во время народного веча, особенно актуальны для всех, кто отвечает за безопасность всего государства, нашу экономику, воспитание будущих военнослужащих, врачей, ученых.
С большим интересом ВНС смотрели кадеты Гомельского училища. В скором времени эти молодые люди станут профессионалами, чье призвание - защищать суверенитет от внешних угроз. Услышали мнение Президента, руководителей силовых блоков, экспертов в сфере нацбезопасности, лидеров мнений, сами поделились мыслями о важности сохранения главных ценностей, на которых строится белорусская государственность. С чем связана острая необходимость принятия Военной доктрины, исключающей риск и угрозу на ближайшие десятилетия и в чем истинный патриотизм?
Кто же такой патриот? Это любящий свою страну человек, который готов в любую минуту прийти на помощь, стать опорой в первую очередь для своей страны.
Сегодня обязанность каждого гражданина Республики Беларусь - быть патриотом. Мы живем в свободной демократической стране, мы ее любим, мы работаем на ее благо, мы воспитываем наших детей, наших кадетов. Чтоб они стали достойными офицерами нашего государства и чтобы они несли службу по защите нашей Родины.
Озвученные тезисы во Дворце Республики были услышаны во всех подразделениях органов пограничной службы. Белорусские пограничники, как и все структуры силового блока страны, несут службу в непростых условиях геополитической обстановки. Ошибки недопустимы. Именно поэтому такие огромные усилия направлены на выявление и пресечение вызовов и угроз национальным интересам Беларуси.
Время выбрало нас - это лозунг, который актуален в данное время. И те, кто сейчас несут службу по охране государственной границы, самые достойные, проверенные, которые знают, что делать. Навыки, знания, умения пограничников позволят выполнить приказ охраны государственной границы полностью.
В органы пограничной службы приходят только добросовестные, ответственные и любящие свою Родину граждане Республики Беларусь. Слова Президента нас очень вдохновляют. И большие задачи мы всегда выполним.
Смотрели историческое ВНС и на Гродненском молокоперерабатывающем предприятии. Тема национальной безопасности здесь всем особенно близка. Во-первых, регион приграничный, во-вторых, предприятие вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны. Это крупнейший производитель молочных продуктов в Беларуси. Высокое качество товара подтверждено международными сертификатами. Кроме внутреннего рынка больше половины продукции поставляется на экспорт более чем в 20 стран мира.
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