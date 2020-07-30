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Время выгодных цен. До конца августа на квартиры в комплексах Минска действует рассрочка
До конца августа на квартиры в престижных жилых комплексах Минска действует длительная рассрочка от белорусского застройщика. Это самый популярный и выгодный финансовый инструмент без переплат, поручителей и лишних документов. Кроме того, компания предоставляет ряд интересных предложений и скидок. Осталось только выбрать свою квартиру мечты. Виктория Антоненкова продолжит.
Длительная рассрочка без первого взноса - выгодное предложение действует только до конца лета
Традиционно этот инструмент предполагал от 30 % от стоимости квартиры своими деньгами или за счет кредита. Оставшаяся сумма выплачивается равными частями соответственно количеству месяцев рассрочки. Но только до конца августа приобрести квартиру в одном из самых престижных жилых комплексов столицы можно без первоначальных вложений.
Рассрочка в комплексе "Минск Мир" на 10 лет, это 120 платежей
В комплексе "Парк челюскинцев" - до 100 месяцев без процентов, переплат, справок, поручителей - только договор с застройщиком. К каждому покупателю индивидуальный подход. Для тех, кто внесет больше 30 % от стоимости квартиры, существенная скидка. Действует акция для многодетных семей, специальное предложение для медицинских работников. До минус 20 % на квартиры в комплексе "Минск Мир". К слову, акцией уже воспользовалась молодая семья медиков.
Сейчас на дома "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген" цены самые выгодные
Их сдадут через год-полтора. Доступна длительная рассрочка. Выплаты сопоставимы с ценой аренды квартиры в столице. Вот только платишь за собственные метры.
Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings:
"Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, должен иметь собственную квартиру. И предложили своим покупателям длительную рассрочку до 10 лет. Тысячи людей уже купили квартиры в престижных жилых комплексах, но это предложение действует только до конца августа".
"Минск Мир" возводят по принципу города в городе. Здесь возведут 7 школ и 12 садов
Все спланировано до мелочей. Здесь возведут 7 школ и 12 садов. Строятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, городской парк. Рядом новая ветка метро, ее строительство на финальной стадии. На авто до центра 5 минут. В комплексе уже открываются магазины, кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. Здесь же возводят международный финансовый и крупнейший в стране развлекательный центры.
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В очереди на 2020 еще более 20 домов. Квартиры от студий до просторных пентхаусов. Потолки под 3 метра, скоростные лифты и дизайнерские лобби. Самый зеленый жилой комплекс столицы - "Парк челюскинцев". Это жилье премиум-класса. Рядом парк, ботанический сад и все преимущества жизни в центре столицы. Сдан в эксплуатацию дом № 7 - новоселы могут сразу приступать к ремонту. Это отличная альтернатива арендному жилью для тех, кто воспользуется длительной рассрочкой. Для тех, кто выберет кредит, - ряд банковских партнерских программ. Ставки менее 4 % годовых в зависимости от условий и на 20 лет. А если покупать квартиру через сайт застройщика, еще и бонус в 5 тысяч рублей. Пора готовиться к переезду.
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