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Вручение паспортов школьникам Витебской области

Свой главный документ сегодня получили и более 300 школьников Витебской области. Победители олимпиад, юные исследователи, активисты - все они прославляют свои регионы и уже добились успехов в учебе, творчестве и спорте.



Юных жителей Оршанского района пригласили в Ледовую арену. В торжественной церемонии вручения паспортов приняли участие руководство района, депутаты, а также делегаты VI Всебелорусского народного собрания.

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Состоялся открытый диалог

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Говорили о воспитании молодежи, патриотизме, интересных проектах, которые объединяют школьников и студентов.

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