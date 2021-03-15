Вручение паспортов в Музее современной белорусской государственности

Традиционно в День Конституции во всех регионах проходит Всебелорусская патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!". Первый в жизни паспорт подросткам вручают представители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели, ветераны.





К акции "Мы - граждане Беларуси!" подключилась и знаковая историческая площадка

Торжественную церемонию вручения паспортов принял конференц-зал Музея современной белорусской государственности. Из рук главы Администрации Президента документы, удостоверяющие гражданство, получили талантливые юные белорусы из разных регионов нашей страны - более 20 представителей. Символично, что столь важный момент в жизни каждого прошел в стенах этого статусного здания.

После вручения паспортов - экскурсия по залам музея