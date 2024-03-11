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Вручением паспортов стартовала традиционная акция "Мы - граждане Беларуси!"
Первый в жизни документ сегодня получили 25 юношей и девушек из всех областей и города Минска. Это победители олимпиад, лауреаты конкурсов и фестивалей, активные участники в учебной, научной и спортивной жизни. Также ребятам подарили Государственный флаг и Конституцию. Вручение паспортов дало старт всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!", приуроченной к 30-летию со дня принятия Основного закона страны и учреждения института президентства.
Паспорт - это очень важный документ гражданина Республики Беларусь. И сегодняшний день меня очень впечатлил. Конечно, были переживания и волнения.
За это время в стране выросло новое молодое поколение граждан, поэтому в современных условиях особенно важно проводить системную и целенаправленную работу, чтобы созидательную энергию молодежи направить на решение задач, стоящих перед обществом и государством. Для этого необходимо проводить работу по формированию правосознания, патриотизма, чувства гражданского долга и ответственности.
Идея такого торжественного вручения паспортов принадлежит Белорусскому союзу молодежи. В этом году церемония проходит уже в 20-й раз и объединила около 4 тыс. юных белорусов. Мероприятия патриотической акции "Мы - граждане Беларуси!" пройдут до 15 марта во всех регионах страны.
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