Вручением паспортов стартовала традиционная акция "Мы - граждане Беларуси!"

За это время в стране выросло новое молодое поколение граждан, поэтому в современных условиях особенно важно проводить системную и целенаправленную работу, чтобы созидательную энергию молодежи направить на решение задач, стоящих перед обществом и государством. Для этого необходимо проводить работу по формированию правосознания, патриотизма, чувства гражданского долга и ответственности.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси