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ВС Беларуси в Астраханской области совершают боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов
Боевые стрельбы на полигоне Ашулук. Маневры на российской территории проходят с участием зенитчиков, ракетных и радиотехнических войск, а также истребительной авиации. Белорусские военные традиционно проводят боевые пуски и учения в астраханской области, где созданы условия для работы дальних систем ПВО. Сегодня министр обороны Беларуси прибыл на полигон Ашулук в 185-й центр боевой подготовки воздушно-космических сил России. Виктор Хренин будет наблюдать за очередным этапом оперативно-тактического учения с боевой стрельбой. На российский полигон для участия в учениях были переброшены белорусские расчеты ЗРК С-300 и ЗРК "Тор-М2К". Ракетчики уже провели пуски по учебным мишеням. При этом боевые расчеты ЗРК "Тор-М2К" впервые вели огонь в движении.
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