3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ВС Беларуси в Астраханской области совершают боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов
Белорусские военные продолжают участвовать в оперативно-тактических учениях в Астраханской области России. На полигоне Ашулук расчеты выполнили боевые пуски из ракетных комплексов С-300 и Тор-М2-К по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты. Малоразмерные мишени считаются одними из самых сложных. Ракетчики действовали в тесном взаимодействии с истребительной авиацией и подразделениями радиотехнических войск. Расчеты "Торов" впервые выполняли пуски по мишеням сходу, без остановок. За маневрами наблюдал министр обороны Виктор Хренин.
Боевые пуски имеют огромное значение, во-первых, не только чтобы убедиться в возможностях своей техники. А еще очень важно, что есть возможность у наших расчетов поделиться и получить боевой опыт у наших российских коллег, у которых он огромный, что здесь и происходит. Инцидент с пролетом через нашу территорию беспилотников показал, что наши расчеты в рамках той боевой подготовки, которая организована и происходит с ЗРВ, готовы к выполнению боевых задач. И четкие действия расчетов ЗРК "Оса" это показали. Продемонстрировали, что эти беспилотники на подлете они видели, и когда они вошли в зону поражения, были уничтожены.
По традиции после успешных пусков Виктор Хренин оставил автограф на крышке транспортно-пускового контейнера (он разрывается в момент выхода ракеты во время боевой стрельбы). После учений специалисты проведут более глубокий анализ и разбор маневров, чтобы устранить в будущем недочеты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов