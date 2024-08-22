ВС Беларуси в Астраханской области совершают боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов

Боевые пуски имеют огромное значение, во-первых, не только чтобы убедиться в возможностях своей техники. А еще очень важно, что есть возможность у наших расчетов поделиться и получить боевой опыт у наших российских коллег, у которых он огромный, что здесь и происходит. Инцидент с пролетом через нашу территорию беспилотников показал, что наши расчеты в рамках той боевой подготовки, которая организована и происходит с ЗРВ, готовы к выполнению боевых задач. И четкие действия расчетов ЗРК "Оса" это показали. Продемонстрировали, что эти беспилотники на подлете они видели, и когда они вошли в зону поражения, были уничтожены.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси