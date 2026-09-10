Все будет Америка вместо Онтарио: зачем Трамп портит отношения с Канадой

Торговый конфликт между США и Канадой показывает ограниченность агрессивной торговой стратегии президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Но для чего Трампу эта авантюра портить отношения с Канадой, поделился мнением политический аналитик Анатолий Булавко в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

"Я бы не назвал это авантюрой портить отношения. Может быть, это несколько утрировано прозвучит, но Канада стала независимой в 1982 году, и уже тогда Трамп был достаточно взрослым человеком и смотрел, как преуспевающее государство с развитой экономикой, политической системой осталось бесхозным. И почему в таком случае этим хозяином не могут быть Соединенные Штаты Америки, при всем при том, что лучше иметь соседа, который от тебя зависит, нежели соседа, от которого зависишь ты. А на сегодняшний день, какая бы Америка великая ни была, продовольствие, энергоресурсы и вся промышленность завязаны на Канаде", - обратил внимание политаналитик.

Почему нельзя по-добрососедски? Все довольно-таки просто - цель сохранить США роль гегемона. А всяческие забавы вроде переименования проливов, озер во "все будет Америка вместо Онтарио" - пожалуй, игра вдолгую. К слову, китайские СМИ задались вопросом: если Канада не может сохранить название озера, какой смысл в таком союзничестве? Зачем игра в географию Америки? Для более глубоко понимания сути стоит обратиться к простому примеру.

Закончилась Вторая мировая война (основную тяжесть вынес на себе СССР), прошло чуть более 80 лет, и сегодня, наверное, 10 из 9 американцев скажут, что Вторую мировую выиграли Соединенные Штаты, а Советский Союз стоял рядом и не более того. То же и с переименованиями географических объектов. Сейчас пока все улыбаются, но сменится одно-другое поколение, которое забудет тот же Ормузский пролив (его американский лидер предложил назвать "проливом Трампа". - Прим. news.by), но в подсознании уже будет именно "пролив Трампа". "Та же участь ждет и Канаду: мол, причем здесь Канада, если озеро американское", - пояснил гость проекта.

Но обозначим, канадское руководство делает все для снижения зависимости страны от соседа. Как минимум Канада разворачивает сотрудничество и переговоры с Китаем по совместной промышленной кооперации, высоким технологиям. По мнению Анатолия Булавко, это и есть тот ответ и страховка, которую закладывает Канада для себя, чтобы в случае чего не остаться у разбитого корыта вместе со своим ближайшим соседом.

А вот разворот к Евросоюзу, отметил приглашенный гость, - стремление положить яйца в несколько корзин. К слову, сегодня в выигрыше находятся те государства, которые участвуют в нескольких союзах, и из каждого сотрудничества берут выгодное для себя. Возможно, за такой практикой будет стоять даже будущее мира. Другой вопрос: нужен ли Европе такой партнер, как Канада?

"Сотрудничество выгодно всегда, но исходя из риторики, проводящейся Евросоюзом, чего-то путного не получится. К сожалению, сегодня европейские государства в большинстве своем зациклились на оголтелом милитаризме, из-за чего вопросы экономики уходят на второй план. Даже с той же Канадой сотрудничество идет по вопросам, связанным с вооружением", - подчеркнул Анатолий Булавко.