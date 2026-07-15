Все чаще сражения в мире разворачиваются в воде или под водой - как это учитывается в армии Беларуси

Каждый день приходят новости относительно форсированной милитаризации соседей Беларуси из блока НАТО. Не утихает и война в регионе. В ее топку со стороны Европы исправно поставляется боевая техника, финансы, а вскоре ЕС начнет, похоже, переправлять на поле боя и самих украинцев, понадеявшихся на защиту Брюсселя от смерти.

В это же время сама война выдвигает к противоборствующим сторонам все новые требования. Все чаще сражения разворачиваются в воде или под водой, а среди главных целей - гидросооружения и мосты. Каким образом эти факторы учитываются в белорусской армии - в проекте "Диспозиция".

В белорусской армии сверхвнимательно изучают особенности конфликта в Украине. Пока мир важных экспертов по широким вопросам тычет пальцем в сторону исключительно беспилотников, отечественные специалисты прежде всего исследуют дроновую опасность и вырабатывают модели и инструменты противодействия ей.

Однако можно увлечься БПЛА и проморгать иные новые угрозы, которые плодятся почти каждый день. Черное или Азовское море, а также реки в "незалежной" сегодня - поля ожесточенных боев. В Беларуси морей нет, а озер и рек более чем достаточно. В случае боевых действий они непременно будут использоваться всеми сторонами как для повышения своей мобильности, так и для снижения подвижности противника. Превратить свои водоемы в союзников - такова цель тренировок военных водолазов Синеокой.

Владимир Степанюк, специалист по организации водолазных работ:

"Сегодняшние реалии показывают, что работа водолаза, боевого пловца необходима в боевых условиях. Водные преграды имеются повсеместно: это и озера, и крупные реки, где формирования выполняют те или иные задачи, а также ведут боевые действия. Поэтому разведка водных преград, их охрана, охрана мостов, а также подводное минирование и разминирование очень востребованы на сегодняшний день".

Занятия проходят в любую погоду на глубоководных озерах и реках со стремительным течением. Перемещение под водой гарантированно скрывает человека от зрения БПЛА.

"Главное - выбрать направление и выйти в нужную точку. Это возможно только с помощью азимута. Это ответственность, ведь ты отвечаешь не только за себя, а за группу, которую ведешь", - отметил водолазный специалист.

Учатся противостоять белорусские боевые пловцы и водолазам неприятеля. Для этого используются специальные подводные автоматы и пистолеты. Наиболее актуальны подобные компетенции при защите переправ от диверсантов.

"Данный элемент может пригодиться при выполнении специальных мероприятий: при охране каких-то важных объектов, гидротехнических сооружений, мостов. Кроме этого, это, опять же, противодиверсионная работа", - сказал Владимир Степанюк.

В эти летние дни тысячи белорусов отдыхают у водоемов. Здесь звучит детский смех, люди играют в волейбол и отдыхают на рыбалке, устраивают пикники. По всей стране идут уборочная, производство, стройки. Сохранить все это - главная цель как военных водолазов, так и всей армии.