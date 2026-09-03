Все, что волнует преподавателей и учеников, смотрите 3 сентября в проекте "Разговор у Президента"

Начало учебного года, питание в школах, будущее магистратур и кадровые вопросы - основные темы доклада министра образования Андрея Иванца Президенту. Александр Лукашенко отметил, что даже несмотря на международные встречи и уборку урожая, находится в курсе дела того, как стартовал учебный год в школах и вузах.

Как взрастить таланты и подготовить специалистов для нашей экономики, а также с чем школы и вузы подошли к новому учебному году.

Все детали расскажем 3 сентября в проекте "Разговор у Президента" после "Панорамы" на "Беларусь 1".