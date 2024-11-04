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Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
Автор:Илья Цветков
Все дрова, заготовленные журналистами на третьем чемпионате по колке дров, доставят одиноким пожилым. Это уже добрая традиция - помогать нуждающимся.
Более 20 кубометров колотой древесины 12 ноября доставили по адресу деревня Шепели, недалеко от Боровлян. Здесь проживают пенсионеры и одинокие граждане, которые пользуются печным отоплением в частных домах.
Одного прицепа дров, по словам местных жителей, хватит почти на два морозных месяца. О полезной инициативе рассказал Илья Цветков (см. видео).
Наколоть, нарубить и филигранно разрезать пилой на самое большое количество баллов. Всего за пару часов 217 участников чемпионата - представителей СМИ со всей страны (а это журналисты, операторы, режиссеры) - показали достойный результат.
В третий раз уже на опыте. Уверенно и эпично наломали дров и не зря. 30 кубометров чистого и сухого дерева на растопку. А значит, тепло этой зимой обеспечено.
Продукт работы журналистов на этот раз не информационный, а в виде древесины. Все, что успели наколоть коллеги - представители СМИ со всей страны во время 3 чемпионата по колке дров, сейчас доставляют в домовладения Минского района тем, кому больше всех нужна помощь.
Более 20 кубометров колотой древесины сегодня доставили по адресу: деревня Шепели, что неподалеку от Боровлян. Здесь проживают пенсионеры и одинокие граждане, которые пользуются печным отоплением в частных домах. Одного прицепа дров от Президента, по словам местных жителей, хватит почти на 2 холодных месяца.
МАЗ с биотопливом сделал остановку и на участке Тамары Артимович. Заготавливать или покупать, а после складировать дрова ей помогает племянник. Визит сотрудников лесхоза упростил задачу на этот морозный сезон.
Дрова для отопления помещений еловые. Максимально сухие и готовые к использованию. Заготовлены они из деревьев, которые были повреждены во время мощных июльских ветровалов.
Продолжается и работа по лесовосстановлению. Сейчас специалисты лесных хозяйств заполняют участки, поврежденные бурями, новым лесом. Успеть нужно до наступления календарной зимы.
Участки для высадки новых деревьев подготовлены по всему лесному фонду страны. К посадке привлекают представителей общественных организаций, учреждений здравоохранения, образования и волонтеров.
Сергей Нижник, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
"Более 200 га мы посадили нового леса на поврежденных участках. Продолжаем работу по дополнению лесных культур, которые необходимо осенью дополнить в объеме 6,6 тыс. На сегодняшний день на 90 % этот объем выполнен. До 15 ноября все поставленные задачи по лесовосстановлению будут выполнены".
Сажают в основном смешанные культуры. К примеру, чередуют ель с дубом. Это увеличивает шанс приживаемости. Через 7 лет после посадки на участках сплошных вырубок в массивах будут тянуться к солнцу уже не саженцы, а взрослые деревья.
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