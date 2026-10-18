Все гостиницы - под "звезды": В Беларуси планируют ввести обязательную сертификацию гостиниц

Неотъемлемая часть каждого отпуска - гостиница. Как дотянуться до "звезд"? Скоро этот вопрос может стать ребром для каждого белорусского отеля.

В Беларуси планируют ввести обязательную сертификацию услуг. Прежде гостиницы получали "звезды" в добровольном порядке. И лишь порядка 13 % всех гостиниц получили свои "звезды".

В страну едут гости из разных континентов. Им важно понимать, что предлагает белорусская сфера гостеприимства, опираясь на понятную систему подходов, принятую во многих странах мира.

"Звезды" не станут гарантией идеального путешествия, но дадут представление, какой сервис турист получит за свои деньги.

Все туристы северной столицы Беларуси наслышаны: в июльские дни, когда город фестивалит, цены на аренду жилья улетают в космос. Говорят, достать билеты на концерты порой куда проще, чем найти крышу над головой.

Когда несколько лет назад самый вместительный отель Витебска решили серьезно обновить, подгадали так, чтобы открыться аккурат к июлю. Из-за этого почти 200 номеров на полгода выпадают из поля зрения гостей. Найти альтернативу в дни больших событий невозможно. Дескать, без "Витебск Отеля" еще не обходилась ни одна "Славянка".

"Чаще всего к нам заселяются официальные делегации, приглашенные гости, участники. Но свободного бронирования на фестиваль мы, конечно, не предоставляем", - отметила начальник бюро приема и размещения туристско-гостиничного комплекса Марина Мельцына.

Отель образца 1973 года изменят до неузнаваемости, разве что фасад напоминает о некогда чуде советского модернизма - тогда, в 1970-е, это был вообще первый небоскреб Витебска, который после обновления способен дотянуться даже до "звезды", скажет директор.

Гостю важно понимать, какой уровень качества, сервиса и безопасности отель умеет обеспечить, получая, как в этом случае, три звезды - это немало, убеждена топ-менеджер.

"Белорусская "тройка" - это всегда средство размещения, которое имеет свой ресторан, кафе. Есть современный SPA-комплекс, тренажерный зал, бильярд, парикмахерская - все то, что нужно сегодня гостю, который приехал и не знает ничего о Витебске. Наша белорусская "тройка" (имеет рейтинг - Прим. news.by) на Яндексе 5.0", - поделилась директор туристско-гостиничного комплекса Татьяна Назарова.

Факт Из всех гостиниц, которые прошли в стране сертификацию (а таких лишь 90), "троечница" - каждая 2-я.

"Человек, который приобретает проживание в номере, получает спальное место, набор полотенец, набор постельного белья, телефонную связь, бесплатный Wi-Fi. В каждом санузле в номере стандартно есть фен и косметические средства. Даже не обязательно наличие чайника - на сегодняшний день все наши номера укомплектованы чайниками. Вода в номере предусмотрена в категории 3 звезды в общем доступе - это кулера, которые вы видели в холле каждого этажа. Номера высшей категории укомплектованы бутилированной водой - газированной и без газов. Для стандартных номеров в гостинице с тремя звездами не предусмотрены халаты и тапочки. Но если гость выбирает номер высшей категории, то для каждого гостя номер будет укомплектован тапочками и халатом", - рассказала Татьяна Назарова.

Предложить туристу больше, чем того требует стандарт, остается на усмотрение отеля. Главное - соблюсти необходимый минимум.

"Тройка" - это еще обязательный телевизор, мини-холодильник, беспроводной интернет в каждом номере (а не только в холле). А вот фен - только по запросу, но щедрые отельеры не скупятся на подобные мелочи. Зато такие полезные вещи, как багажница или щетки для одежды и обуви, в "тройках" будут всегда.

Если добавить отелю еще одну звездочку, вам уже предложат сейф, кондиционер и термостат с возможностью регулировки температуры в номере, выход на межгород и даже международную телефонную связь, а также надежную шумозащиту.

"Сразу забиваем в поиск те места, где можно с домашними животными. Я всегда смотрю по локации, чтобы можно было удобно выйти погулять. Здесь прям очень даже неплохо. Хорошая шумоизоляция - это очень важно, чтобы собаки не лаяли. И даже если они что-то услышали на улице, чтобы не мешали там соседям", - поделилась путешественница из России Ирина.

Российские гости скажут: на всю столицу найдется лишь порядка 10 вариантов, где туристу позволят заселиться вместе с домашними питомцами - немного для большого города, но выбор есть. Четыре отельные "звезды" - это всегда гарантия: посторонние звуки не нарушат даже самый чуткий сон.

"Ежегодно мы замеряем уровень звука в наших номерах. Везде есть своя звукоизоляция, стеклопакеты, специальные усилители, которые закрывают шумы", - пояснил начальник отдела маркетинга и продаж сети отелей Вячеслав Зайцев.

Так что любите покой - считайте "звезды". Навык пригодится и тем, кто предпочитает знать заранее, на какой уровень сервиса стоит "настроиться". Сертификация для гостя - это предсказуемость и отсутствие "сюрпризов", а для отеля - соответствие заявленным стандартам.

"Это дань уважения гостю, что если человек сюда заезжает, мы не просто пишем в каналах продаж, что у нас 4 звезды, это подтверждено сертификатом государственной аттестации. Что, заезжая к нам, гость может рассчитывать на данный минимальный перечень услуг", - отметил Вячеслав Зайцев.

Получать свою "звезду" или не стоит - каждая белорусская гостиница решает сама. Действует заявительный принцип: хочу - прохожу процедуру, если же нет - никто не заставит.

Желающих откровенно немного: сертификацию услуг прошли лишь порядка 13 % отелей. Предлагают, чтобы процедура стала обязательной. Стандарт - свой, национальный, микс российских и европейских подходов.

Уверяют: зарубежным гостям все понятно. Отелю выставляют баллы. Для каждой категории - свой минимум, который предстоит набрать. Комиссия оценивает интерьеры, качество услуг, работу персонала.

"Эксперты ходили по номерам, ничего не говорили, все что-то помечали. В конечном итоге это вылилось в некую таблицу с балльной оценкой работы гостиницы, то есть гостиница оценивалась по разным категориям, начиная от подъездных путей и заканчивая наличием в номере воды, фена, качеством уборки, то есть все это просматривалось и проверялось", - рассказала Татьяна Назарова.

Как быстро гостиница получит "звезды", зависит от ее готовности. При высокой степени на все про все уйдет порядка месяца. Насколько это дорого? Говорят, посильно. В том случае, если отель не придется готовить с нуля. В любом случае - это деньги и время. В масштабах страны - настолько много времени, что есть вопросы, а как это сделать бесшовно?

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии:

"Это самое сложное, сколько объектов надо сертифицировать, какими ресурсами их надо сертифицировать, и можем ли мы сертифицировать. Наверняка надо увеличить эти ресурсы, то есть обучить людей. Кто это будет делать, какие точно стандарты, насколько эти стандарты синхронизируются с другими нашими основными целевыми рынками? Все-таки мы настроены на Центральную Азию и значимую часть регионов России, а это значит, необходимо "халяль" вводить".

Татьяна Смирнова, начальник отдела Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

"Предусмотрено поэтапное введение. Планируется, что первыми будут крупные гостиницы с номерным фондом свыше 70 номеров - к 1 января 2028 года, а уже с 1 января 2029-го - те, у которых меньше 70 номеров. В принципе, мы предполагаем, что это должно пройти безболезненно".

Механизм прописан в проекте Указа, он прошел согласования и передан в правительство. Специалисты, на чьи плечи лягут все заботы о сертификации, верят: даже если счет гостиницам в стране идет на сотни, аттестация способна испугать лишь в первом приближении. При разумном подходе она не станет задачей со "звездочкой".