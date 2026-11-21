Страны НАТО продолжают курс на перевооружение. Снижения воинственной риторики альянса ожидать не приходится.

Эсен Усубалиев, декан факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына:

"Говоря о внешних либо об открытых признаках: ни НАТО, ни страны-члены НАТО как таковые не собираются останавливаться. По крайней мере, функционеры НАТО не выступают с умиротворяющей риторикой. Наоборот, все идет к новому витку напряженности, к новому витку конфликта. Многие государства-члены НАТО открыто призывают к перевооружению, к гонке вооружений, к еще большему обострению отношений с Россией. Политика, направленная на блокаду России, продолжается, поэтому вряд ли можно говорить о снижении этой воинствующей риторики".