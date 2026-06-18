Все пострадавшие от удара дрона в Брянской области белорусы доставлены на родину

"Эвакуация наших граждан - и маленьких детей, и взрослых - была начата сегодня с самого утра, когда позволила обстановка и состояние их здоровья. На данный момент эвакуировано 6 пострадавших. Из них двое тяжелых (один ребенок и один взрослый) и четыре человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые. Мальчику, который находится в тяжелом состоянии, вчера вечером смешанной бригадой, в которую входили специалисты из Москвы, Брянска, Республики Беларусь, провели операцию. Коллегиально было принято решение, что их можно эвакуировать. В связи с этим утром началась эвакуация".