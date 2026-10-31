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Все рейсы гуманитарной миссии в Алешках прилетели в Беларусь

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самолет в небе перед посадкой

Один за одним самолеты приземлились в гомельском аэропорту. Борт с людьми и их домашними животными, рейс с маломобильными гражданами и инвалидами, а также с детьми и семьями оказались в Беларуси, пишет sb.by.

Глотнув первый глоток по-настоящему мирного воздуха, жители Алешек, пожалуй, впервые за долгое время ощутили себя в полной безопасности. Люди выглядят очень уставшими и растерянными, многие плачут. Но в их глазах искрится надежда. Они спаслись. Значит, все будет хорошо.

Разделы:

Общество

Теги:

АлешкиРоссия-УкраинаГомель

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