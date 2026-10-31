Все рейсы гуманитарной миссии в Алешках прилетели в Беларусь

Один за одним самолеты приземлились в гомельском аэропорту. Борт с людьми и их домашними животными, рейс с маломобильными гражданами и инвалидами, а также с детьми и семьями оказались в Беларуси, пишет sb.by.

Глотнув первый глоток по-настоящему мирного воздуха, жители Алешек, пожалуй, впервые за долгое время ощутили себя в полной безопасности. Люди выглядят очень уставшими и растерянными, многие плачут. Но в их глазах искрится надежда. Они спаслись. Значит, все будет хорошо.