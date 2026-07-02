"Все целы, невредимы" - директор транспортной компании о состоянии белорусских пассажиров автобуса

Инцидент с пассажирским автобусом и состояние его пассажиров прокомментировал телеканалу "Первый информационный" директор транспортной компании, которая занималась перевозкой, Константин Дегтерев.

"Перевозкой занимался я, ничего страшного не произошло, все целы, невредимы. Я был на месте, со всеми людьми, пассажирами все в порядке, все хорошо", - поделился он.

На вопрос, почему был выбран такой маршрут, представитель ответил, что это регулярный рейс, который официально проходит по данному маршруту.