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"Все целы, невредимы" - директор транспортной компании о состоянии белорусских пассажиров автобуса

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Инцидент с пассажирским автобусом и состояние его пассажиров прокомментировал телеканалу "Первый информационный" директор транспортной компании, которая занималась перевозкой, Константин Дегтерев.

"Перевозкой занимался я, ничего страшного не произошло, все целы, невредимы. Я был на месте, со всеми людьми, пассажирами все в порядке, все хорошо", - поделился он.

директор транспортной компании, которая занималась перевозкой

На вопрос, почему был выбран такой маршрут, представитель ответил, что это регулярный рейс, который официально проходит по данному маршруту.

Разделы:

Общество

Теги:

атака ВСУРоссияБрянская область
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