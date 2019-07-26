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Все 15 цистерн, которые сошли с путей на перегоне Орша - Витебск, поставлены на рельсы

Как сообщили в МЧС, специальный поезд приступил к ремонту железнодорожного полотна. Напомним, авария произошла в среду вблизи деревни Замосточье Витебского района. Пострадавших нет.

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