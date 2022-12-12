Белорусы, заболевшие менингитом в Подмосковье, выздоровели

Все граждане Беларуси, которые были госпитализированы из-за вспышки инфекционного менингита, выздоровели. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси в России.

"По полученной посольством Беларуси информации, все белорусские граждане, заболевшие во время вспышки инфекционного менингита на одном из предприятий в городском округе Истра, к настоящему времени выздоровели и выписаны из лечебных учреждений", - сказали в дипмиссии.

Посольство от имени Беларуси выразило искреннюю благодарность персоналу лечебных учреждений и представителям медицинских властей Московской области за своевременное и качественное оказание всей необходимой помощи белорусским гражданам.

Как сообщалось, вспышка инфекционного менингита произошла среди работников склада компании Ozon. По данным посольства, в лечебные учреждения России с подозрением на менингит были госпитализированы 12 граждан Беларуси.