Медицинские учреждения Беларуси обязаны пройти базовую аккредитацию - что еще нового в законе о здравоохранении

В Беларуси сегодня вступает в силу обновленная инструкция Минздрава об оказании медпомощи белорусам не по месту жительства. Гражданин должен самостоятельно обратиться в поликлинику для временного закрепления, которое в перспективе может продлеваться. После положительного решения оформляется медкарта. Предыдущая поликлиника уведомляется о том, что пациент в ней больше не обслуживается и должна в 5-дневный срок отправить в новую поликлинику необходимые документы. Что касается скорой медицинской помощи, то она оказывается безотлагательно и независимо от места жительства.

Усилен контроль за ввозом изделий медицинского назначения и техники

В Беларуси усилен контроль за ввозом изделий медицинского назначения и техники. Даны точные определения некачественных, контрафактных и фальсифицированных товаров, которые запретят использовать в медучреждениях. Изменения в закон о здравоохранении вступили в силу сегодня. Контроль за качеством изделий будет осуществлять Госфармнадзор.

Все медучреждения обязаны пройти базовую аккредитацию

Еще одна новация связана с аккредитацией медучреждений. Теперь она преобразована в двухуровневую систему. Это значит, что все без исключения больницы, поликлиники, медцентры (как частные так и государственные) обязаны пройти базовую аккредитацию на соответствие минимальным требованиям к видам оказываемой ими помощи. Вторая ступень - национальная. Получение этого вида аккредитации является не обязательным.





Если базовая отвечает на вопрос безопасности, то национальная отвечает, насколько качественно оказывается медпомощь, в том или ином медучреждении. И соответственно, если она оказывается качественно, тут идут бонусы медучреждению, завязанные на более высокий уровень оборудования, на более высокий уровень специалистов, которые туда идут, на большее количество стажировок. Юрий Горбич, замминистра здравоохранения Беларуси





Для того чтобы данные вопросы имели свою реализацию, необходима качественная нормативно-правовая база. Для нас основным документом является закон о здравоохранении, и сегодня вступает в силу подзаконные нормативные акты, которые позволят реализовать нам поставленные задачи. Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси