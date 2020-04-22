Ежедневно все больше белорусов вносят свой вклад в борьбу с COVID-19. И здесь важны усилия каждого. Ведь только вместе мы сможем справиться с трудностями. Бизнес, IT-компании, общественные объединения и силовики привозят в больницы городов и райцентров то, что сегодня нужно докторам. Это и средства защиты, и даже кухонная техника, ведь, знаем, врачи на посту и днем, и ночью. О помощи, которая стала общим делом для всех, Светлана Лукьянюк.





Неравнодушные белорусы - для общего дела

Белорусские айтишники, резиденты ПВТ, речь идет и о крупном бизнесе, и о небольших компаниях - вчерашних стартапах, сейчас врачам помогают и деньгами на благотворительный счет отправили свыше 2 миллионов рублей. А также покупают аппараты ИВЛ, фильтрующие маски, защитные костюмы. То, что нужно каждый день больницам. Но не только это, а еще IT мобилизовали свои знания и умения на медицинские разработки. Покажем только несколько ноу-хау, которые уже в деле.

Например, тест-системы - то, что архивостребовано. По оперативной статистике Минздрава, делают более 7 тысяч тестов в день. Закупаем извне. Но и сами стараемся включиться в процесс. Так, "АртБиоТех" разработало набор тестов на определение COVID-19. Прошли все проверки: чувствительность высокая, результат - через 2 с половиной часа. Сегодня все сразу отгружают медикам. В день готовы выпускать 500 штук.

Центры образования ПВТ производят защитные щитки

Там, где еще вчера обучали 3D-моделированию и управлять роботами, сегодня делают щитки для медиков. IT-академия "КомпАС" под патронажем ПВТ в Орше так помогает районной больнице. Местный штаб по профилактике коронавируса подыскал спонсоров. Но сначала часы уходили на их создание. Теперь все намного быстрее.

Собирают щитки педагоги, которые стали еще и волонтерами в свободное от работы время. Первую тысячу уже передали больнице. Сегодня - еще 150. В планах - не меньше 3 тысяч.

Елена Букштын, заместитель главврача Оршанской центральной поликлиники:

"Мы - медицинские работники - благодарны абсолютно всем за помощь. Всем, кто нас поддерживает и сегодня вместе с нами. Желаем всем здоровья, оптимизма и осторожности".

Белорусский союз женщин помогает медикам

С доброй инициативой - и Белорусский союз женщин. Более 300 тысяч рублей из благотворительного фонда, 200 масок и 35 защитных щитков - для врачей больницы скорой медпомощи. Также в наборе футболки, резиновые коврики, средства дезинфекции. Кроме необходимой экипировки, чайники, микроволновки - все для комфортной работы медиков. Кстати, переданные сегодня маски для медиков накануне специально шили ведущие белорусских телеканалов.

Татьяна Манак, представитель Белорусского союза женщин:

"Более двух недель мы проводим данные мероприятия. На прошлой неделе была отвезена помощь в Лунинецкую районную больницу. На этой неделе это было оказано: 7 подстанция, 6 больница. И мы собираем такой же комплект для 9 больницы".

Андрей Богдан, завотделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска:

"Каждая мелочь, каждая существенная вещь важна в данную минуту на передовой. Мы нуждаемся в первую очередь в абсолютной защите как медицинские работники для того, чтобы мы могли осуществлять заботу и спасать жизни людей, которые страдают от этой инфекции".

Обеспечить страну средствами защиты

Вопрос обеспеченности больниц всеми необходимыми средствами защиты на личном контроле у Президента. В этой части были жесткие поручения правительству, а за каждой областью закрепили ревизоров, которые на местах мониторят ситуацию. Александр Лукашенко обещал и проверку президентского уровня.

Контроль будет усиливаться

Накануне он был на бобруйской "Славянке". Здесь временно (без выходных) шьют только маски, бахилы, шапки и комбинезоны для медиков. Отправляют в аптеки и больницы Минска и Могилевской области. В эту работу включился почти весь легпром - и государственный, и частный. Расслабляться пока не время. Поэтому и защита медиков, и общая ситуация по распространению вирусной инфекции в поле зрения Главы государства.

В Национальном аэропорту появился робот-тепловизор

В помощь, в том числе и медикам, которые работают в Национальном аэропорту, - робот-тепловизор от компании - резидента индустриального парка "Великий камень". Такие же работали в Китае. Аппарат дистанционно измеряет температуру. Результат уже через несколько секунд, единовременно проверку могут пройти до 20 человек. Все данные сохраняют на сервер: у кого температура повышена, фотографии загорятся красным. Аппарат Минздрав получил вместе с гарантией техобслуживания.

Белорусские пограничники оказывают помощь медицинским учреждениям страны

Вклад в общее дело и от пограничников - подразделения в регионах более 125 тысяч рублей собрали для своих больниц. Сам комитет, Минский гарнизон и общественные организации на счет Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны - около 50 тысяч рублей. Это медучреждение принимает пациентов с коронавирусом.

В

иктор Лишаков, главврач Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П. М. Машерова:

"Очень важно, что в это время мы не брошены и не оставлены один на один с этой проблемой. Нам помогают как частные предприниматели, так и органы госуправления. И сегодня мне очень приятно узнать о инициативе ГПК. Эти деньги будут направлены на закупку кислородных концентраторов и защиту персонала".

В марафоне добрых дел - мобильные операторы