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Все больше экспертов отмечают, что Беларуси нужен конструктивный диалог

Ситуация в Беларуси в эти дни - одна из центральных тем ток-шоу, аналитических проектов. Все больше экспертов отмечают - нужен конструктивный диалог. Но, как оказывается, у толпы совсем иная цель.

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