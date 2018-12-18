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Все больше гостиниц и отелей Минска становятся China Friendly
Все больше гостиниц и отелей Минска получают специальные сертификаты для работы с китайскими туристами. Самая распространенная системаChina Friendly. Сегодня почти все гостиницы готовы принимать группы из Китая. А это и владение китайским языком, наличие азиатских блюд в меню, спутниковое телевидение, банкомат, который принимает выпущенные в Китае карточки. Эту работу продолжат и в следующем году.
В следующем году в Минске откроют кампус одного из ведущих китайских университетов. А сейчас около 700 белорусов занимаются в республиканском Институте китаеведения БГУ.
Достижение этого года - соглашение в Циндао о взаимном безвизовом режиме для граждан двух стран. За 10 месяцев приток китайских туристов в Беларусь вырос почти на 15%.
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