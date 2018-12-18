Все больше гостиниц и отелей Минска становятся China Friendly

Все больше гостиниц и отелей Минска получают специальные сертификаты для работы с китайскими туристами. Самая распространенная системаChina Friendly. Сегодня почти все гостиницы готовы принимать группы из Китая. А это и владение китайским языком, наличие азиатских блюд в меню, спутниковое телевидение, банкомат, который принимает выпущенные в Китае карточки. Эту работу продолжат и в следующем году.