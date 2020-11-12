На сегодняшний день в Беларуси с положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 110 с половиной тысяч человек. Такие данные приводит Минздрав. Выздоровели и выписаны почти 93 тысячи пациентов.

Чтобы избежать новых заражений, все больше регионов страны присоединяются к масочному режиму. Сегодня этот список пополнили Минск и Витебск. Ранее под рекомендации Минздрава попала и вся Гомельская область, а также отдельные районы Могилевской и Витебской областей. Это значит, что здесь необходимо носить защитные маски в торговых центрах, объектах общепита, аптеках, учреждениях здравоохранения, социальных и культурных объектах, административных зданиях, в общественном транспорте, в том числе такси. Отметим, средств индивидуальной защиты в аптеках достаточно.

Новость о введении масочного режима в столице появилась сегодня. Как поясняет Минздрав, это касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов Минска. Контроль за соблюдением требований уже усилен. О первом дне масочного режима в Минске репортаж Антона Малюты.





Это Комаровский рынок. 6 дней в неделю двери главных торговых рядов столицы открыты для посетителей. Сегодня на прилавках - свежий урожай сельскохозяйственного года - 2020. Поэтому неудивительно, что осенью поток людей только увеличивается. К такому наплыву администрация Комаровки подготовилась. Все согласно требованиям МАРТ: призывы на бумаге и по радио соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты. Но только этим, конечно, не ограничились.







Контроль за соблюдением масочного режима

И это тот пример, когда администрация объекта берет на себя заботу о соблюдении всех мер. Так будет и впредь. Ответственность в соблюдении массового режима - на руководителях. За ними и решение пустить или нет покупателя без средств защиты. Ведь в приоритете - безопасность всех клиентов.



Соблюдение масочного режима в Минске