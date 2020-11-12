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Все больше регионов страны присоединяются к масочному режиму
На сегодняшний день в Беларуси с положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 110 с половиной тысяч человек. Такие данные приводит Минздрав. Выздоровели и выписаны почти 93 тысячи пациентов.
Чтобы избежать новых заражений, все больше регионов страны присоединяются к масочному режиму. Сегодня этот список пополнили Минск и Витебск. Ранее под рекомендации Минздрава попала и вся Гомельская область, а также отдельные районы Могилевской и Витебской областей. Это значит, что здесь необходимо носить защитные маски в торговых центрах, объектах общепита, аптеках, учреждениях здравоохранения, социальных и культурных объектах, административных зданиях, в общественном транспорте, в том числе такси. Отметим, средств индивидуальной защиты в аптеках достаточно.
Новость о введении масочного режима в столице появилась сегодня. Как поясняет Минздрав, это касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов Минска. Контроль за соблюдением требований уже усилен. О первом дне масочного режима в Минске репортаж Антона Малюты.
Это Комаровский рынок. 6 дней в неделю двери главных торговых рядов столицы открыты для посетителей. Сегодня на прилавках - свежий урожай сельскохозяйственного года - 2020. Поэтому неудивительно, что осенью поток людей только увеличивается. К такому наплыву администрация Комаровки подготовилась. Все согласно требованиям МАРТ: призывы на бумаге и по радио соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты. Но только этим, конечно, не ограничились.
Контроль за соблюдением масочного режима
И это тот пример, когда администрация объекта берет на себя заботу о соблюдении всех мер. Так будет и впредь. Ответственность в соблюдении массового режима - на руководителях. За ними и решение пустить или нет покупателя без средств защиты. Ведь в приоритете - безопасность всех клиентов.
Соблюдение масочного режима в Минске
Сознательно к своему здоровью относится большинство минчан - это показал наш утренний рейд в метро. Напомним, тогда масочный режим еще официально введен не был. А уже днем мы отправились в центр столицы, чтобы изучить, как соблюдаются новшества на практике.
Впрочем, призывы носить маски и соблюдать нормы социального дистанцирования уже давно не новинка. Эпидемиологи предупреждают: только так можно сдержать инфекцию.
Минск стал 17-й административной единицей Беларуси, где ввели масочный режим. Активнее всего к рекомендациям Минздрава прислушались в Гомельской и Могилевской областях. Правила все те же: средства защиты во всех общественных местах, включая транспорт и такси.
И еще, о чем сегодня много спрашивали в интернете. Штрафа за нарушение масочного режима (по крайней мере пока) не предусмотрено. Здесь власти рассчитывают на сознательность минчан. И пусть система здравоохранения ко второй волне готова, пренебрегать средствами защиты не стоит. Собственное здоровье - в руках каждого из нас.
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