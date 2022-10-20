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Все больше военно-патриотических классов появляется в школах и гимназиях Минска
Правильное воспитание - в любви к своей стране. Все больше военно-патриотических классов появляется в школах и гимназиях Минска. Так, в столичной школе номер 93 - ученики пятых, восьмых и десятых классов принесли торжественную клятву и получили удостоверения учащегося патриотического класса. На тематических факультативах школьникам будут углубленно преподавать исторические дисциплины, знакомить с основами военного дела. В программе также экскурсии к местам боевой славы и памятникам героям Великой Отечественной войны.
В нашей стране активно развиваются военно-патриотические классы, где дети проходят соответствующую подготовку. Кроме этого совершенствуются и специализированные клубы.
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