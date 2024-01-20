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"Все будет "Харошкi": фильм-биографию о легендарном театре танца смотрите 20 января на "Беларусь 1"

"Хорошки" - хореографический авторский бренд нации, влюбивший в Беларусь весь мир.

Ансамблю "Хорошки" полвека. Они отказались от двух притопов в пользу первых национальных мюзиклов, они разрушили стереотип о белорусах в лаптях и вывели из-за кулис личности в мехах и шелках, написали историю Беларуси танцем.

Агентство теленовостей отмотало на 50 лет назад хороший архив. Сегодня в 12:15 на "Беларусь 1" "Всебудет "Харошкі" - фильм-биография о легендарном театре танца.

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