3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Все будет "Харошкi": фильм-биографию о легендарном театре танца смотрите 20 января на "Беларусь 1"
"Хорошки" - хореографический авторский бренд нации, влюбивший в Беларусь весь мир.
Ансамблю "Хорошки" полвека. Они отказались от двух притопов в пользу первых национальных мюзиклов, они разрушили стереотип о белорусах в лаптях и вывели из-за кулис личности в мехах и шелках, написали историю Беларуси танцем.
Агентство теленовостей отмотало на 50 лет назад хороший архив. Сегодня в 12:15 на "Беларусь 1" "Всебудет "Харошкі" - фильм-биография о легендарном театре танца.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ