Все чаще белорусы предпочитают отдохнуть в Таиланде

Ради чего все-таки стоит съездить за границу, так это ради моря. У нас, к сожалению, такого курортного плюса точно нет. Есть только Минское. Но зимой там отдыхают исключительно рыбаки.

Помнится, отдельные зарубежные политики придерживались другого мнения, чуть ли не отправляя корабли к берегам Белорусского моря. Это как раз тот случай, когда пробелы в школьных знаниях налицо!

И все же белорусы стали чаще отдыхать на солнечных пляжах. И это, конечно, здорово. Каждый год провести отпуск или выходные за пределами нашей страны отправляются сотни тысяч человек. Чаще всего соотечественники посещали Турцию, Египет, Болгарию и Испанию.

По итогам прошлого года за границей побывало около 800 000 человек. И все чаще белорусы предпочитают отдохнуть в странах дальней дуги. Прежде всего в Таиланде. Особенно когда за окном зима, а так хочется вернуться в лето. Так чем привлекательно экзотическое королевство? Из страны вечного лета сюжет Александра Хоровца.





Необычно высокая влажность и жара - это первое, что чувствуют туристы, приезжая в Таиланд на остров Пхукет. Но ненадолго, ведь в королевстве, которое неофициально называют Страной миллионов улыбок, приезжих гостеприимно встречают тайцы. С проживанием проблем нет: вдоль побережья сотни отелей на любой вкус и кошелек.

С открытием туристического сезона местные гостиницы почти не пустуют. К примеру, стоимость вот такого стандартного номера в сутки составит 280 рублей. Дети до 12 лет могут проживать бесплатно. К слову, в стоимость сразу включены ужины и завтраки. Ну, а приятным бонусом будет являться вот такой прекрасный вид из окна.

С проживанием есть варианты и гораздо дешевле, правда, с меньшими удобствами. Но несмотря на то что в каждой гостинице есть собственные бассейны, туристы устремляются на море. Температуры воды сейчас около 30 градусов. Для тех, кто не хочет просто нежиться под горячим солнцем, предлагают экскурсии по небольшим необитаемым островам. Коих в округе большое количество.

Остров Рача - это своего рода небольшой кусочек рая на земле. А все благодаря своей невероятнейшей природе, чистейшему морю и самому разнообразному и богатому подводному животному и растительному миру. Это и кораллы, и разноцветные рыбки, да и вообще самые разные морские обитатели. Которые способны удивить не только начинающих, но даже опытных дайверов. Ну, а те, кто не очень любит погружаться в воду, могут просто пройтись или пробежаться по вот этому невероятно белоснежному песку.

Кроме того, Таиланд - это еще и место для гастрономических приключений. Всевозможные экзотические овощи и фрукты, блюда из свежих морепродуктов…. И все это готовят прямо на улицах. Вот только для большинства белорусов тайская кухня будет острой. Укротить огнедышащего дракона во рту можно лишь рисом. Этот вареный злак подают на стол первым делом.





И все же отдых в королевстве разнообразен. Это не только море и пляж. Еще и подробное знакомство с культурой и традициями страны.

Сегодня в Таиланде очень популярна концепция тайнесс, проще говоря, гостей и туристов пытаются полностью погрузить в истоки королевства, как, например, вот в этой стилизованной деревне Тайланг Маникрам. На открытой территории площадью в восемь гектаров можно прогулять весь день. И увидеть, как жили и чем занимались предки нынешних тайцев.

Буквально в десятке километров располагается еще одно волшебное королевство Сиам. Здесь гостей погружают в историю цивилизации, порой выходящую за грань воображения.

Одно из самых популярных развлечений у туристов - катание на слонах. Путешествие в две минуты обойдется в 200 бат. На наши это рублей 15. Но поверьте, это того стоит. Во-первых, чувствуешь себя, сидя на трехметровой высоте, настоящим королем, во-вторых, сумасшедшая энергетика идет от слона. Порулить животным, конечно, тебе никто не даст, но угостить лопоухого бананами в конце поездки - это без проблем.

Пик белорусских туристов в королевство пришелся на 2015 год. Тогда эту страну посетили около 15 000 человек. Последующие два года поток отдыхающих слегка снизился. Но с открытием почетного консульства Таиланда в Минске белорусы вновь заинтересовались этой экзотической страной, что значительно облегчило открытие виз.

Прогноз на этот сезон почетный консул делает осторожно, но уверен: рекорд посещаемости Таиланда 2015 года белорусские путешественники побьют и еще больше устремятся познавать экзотическую страну. Пока прямых авиарейсов из Минска в Таиланд нет, лететь придется с пересадками. Но в перспективе воздушные перевозчики не исключают открытие новых маршрутов.