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Все, что было важно на этой неделе, - в "Главном эфире"
Это "Главный эфир". Здравствуйте! Первый за четверть века визит в Беларусь госсекретаря США наделал много шума. Во Дворце Независимости в субботу собрались десятки представителей СМИ. И даже место переговоров с Майклом Помпео было выбрано непростое - Зеленый зал. Пять лет назад в нем заседала "нормандская четверка".
Получилось символично: в этом зале дали зеленый свет новому этапу отношений. Хотя, казалось бы, с 2008, когда наши страны отозвали послов и серьезно сбавили обороты сотрудничества, много воды утекло и многое изменилось. Точки соприкосновения найти удалось.
И вот за разговором о безопасности, суверенитете и экономике, длившемся почти 3 часа, многое в общей политике стало более понятным. Поговорим об этом сегодня.
Границы в мире сегодня стирают не только политики, но и технологии. Чтобы увидеть, например, БелАЗы в деле, потенциальному покупателю не нужно ехать за тридевять земель.
Сейчас от глотка кофе в уютном офисе до угольный ямы кузбасского карьера - мгновение. Надеваешь шлем виртуальной реальности в Минске и уже под Новосибирском в кабине самого большого в мире самосвала. Эффект личного присутствия ярче любого рекламного буклета.
Виртуальные технологии сегодня помогают не только заключать реальные контракты, но и защищать людей. В прямом смысле. Их уже активно используют военные и медики. Может, и в борьбе с коронавирусом VR сыграет свою роль. Глобально - новые технологии могут стать локомотивом для экономического роста регионов.
Погружение в виртуальную реальность и насущные проблемы сельского хозяйства. Все, что было важно на этой неделе, - сегодня в "Главном эфире".
С вами Иван Эйсмонт и Виктория Сенкевич.
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