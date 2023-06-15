Все, что нужно знать о путешествии с питомцем

Отправляясь в дальние поездки, одни владельцы оставляют питомцев у родственников, соседей или в специальных гостиницах для животных, другие - берут с собой. Как путешествовать вместе с четвероногим другом? О всех нюансах рассказала врач функциональной диагностики, кардиолог столичной ветеринарной клиники ОльгаВысокоморная, пишет агентство "Минск-Новости".

Подготовка документов

Первым делом понадобятся документы. Если вы планируете отдыхать в пределах Беларуси, то все достаточно просто - нужен лишь ветеринарный паспорт (или брошюра) с действующими вакцинами. Сделать его можно как в городской, так и в частной ветклинике.

Для заграничного отдыха понадобится "чуть" больше. Во-первых, питомца надо чипировать - под кожу имплантируется крохотный чип размером с зернышко, который считывается специальными устройствами. После этого доктор вносит в международную базу полную информацию о питомце и его владельце.

Во-вторых, только после чипирования можно делать вакцинации. Тут нужно быть внимательными. Не все вакцины признаются в других странах, поэтому стоит выбирать варианты иностранного производства.

Удобнее всего делать процедуры в городской поликлинике, где на питомца заводят ветеринарный паспорт, с которым можно выезжать заграницу. Если чипировали и вакцинировали в частной, то вместе с той брошюрой, которую вам вручил доктор, надо все равно идти в госветклинику по месту жительства, чтобы там сделали документ международного образца. Сюда же придется еще вернуться за пару дней до поездки за ветеринарным сертификатом для выезда (действует он только 5 дней).

Собираем аптечку с доктором

Подбираются лекарства индивидуально по состоянию здоровья питомца. Тут необходимо консультироваться со своим врачом: какие препараты обязательно брать с собой в другой город или вообще другую страну, в каких дозах употреблять, исходя из веса, и др. Одно точно можно сказать - с собой должны быть успокоительные и лекарства от тошноты, которые пропишет лечащий врач. Более того, лучше заранее полностью проверить здоровье, чтобы в путешествии не столкнуться с неприятностями.

"Если питомец страдает хроническими заболеваниями, то возьмите запас препаратов на первое время (или на весь срок, если планируете недолго отдыхать) и выписки с анализами. Если надолго уезжаете, то рекомендую заранее позаботиться о клинике на новом месте. Чтобы в случае обострения болезни вы знали, куда можно обратиться за помощью и где есть необходимое оборудование", - дополнила Высокоморная.





Правильная переноска

Чтобы комфортно было и людям, и питомцам, нужно правильно подобрать переноску. Для начала уточните допустимые габариты у перевозчика, хотя обычно они всегда примерно одинаковые. Переноска должна быть жесткой с хорошим креплением, чтобы не произошло случайного открытия. Хотя некоторые компании допускают и более мягкий вариант, но тогда хотя бы дно должно быть жестким и непромокаемым. Обязательно - поилка, кормушка и отверстия для света и воздуха.

При правильно подобранном варианте питомец в переноске может вставать во весь рост, лежать и переворачиваться.

Морально готовим питомца к поездке

Для того животного, которое редко выходит на улицу и уж тем более никогда не путешествовало, все поездки и перелеты вызовут огромный стресс. Если планируете взять любимчика с собой, то помогайте ему привыкнуть к выходам из дома и путешествиям куда-то дальше, чем ветклиника.

"Универсального совета у меня нет, все индивидуально, ведь некоторые животные часто разъезжают и хорошо переносят дорогу, - поясняет ветеринар. - Есть успокоительные препараты, которые очень хорошо работают, но дозу и сам препарат лучше уточнить у доктора. Могут еще понадобиться лекарства от тошноты и любимые игрушки, пледик и лакомства. В путешествие на машине или поезде возьмите запас чистой воды и поилку, ведь животное может перегреться. Если летите на самолете, уточните, можете ли вы с собой в салон взять питомца и какие есть нюансы".

Нашим четвероногим любимчикам нужно двигаться, гулять и банально справлять нужды. Поэтому позаботьтесь об этом. Например, если путешествуете на автомобиле, то не забывайте останавливаться, если на поезде - возьмите с собой лоток и изучите расписание остановок, если в самолете - в переноску положите пеленки и парочку возьмите с собой.

Как подчеркивает Ольга, особенно стоит быть осторожными владельцам котов, ведь эти существа очень ранимые и эмоциональные, а перенесенный стресс может только спровоцировать развитие болезней или их осложнения.

Приехали? Помогите адаптироваться

А уже в новом месте нужно помочь четвероногому любимчику привыкнуть к новой среде. На первое время пользуйтесь только привычными вещами и предметами (плед, миска, лоток) и любимым кормом, в особенности если для него прописана специальная диета.

"Переезд и стресс от него - не самые лучшие факторы для здоровья. Поменяете резко корм - и можете усугубить ситуацию. Как вариант - в первые дни давайте ему успокоительные. И будьте всегда (или насколько у вас получится) рядом со своим другом, особенно первое время", - заключила специалист.