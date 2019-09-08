Все дни празднования миллениума Бреста транслировали десятки телекамер

Все четыре дня миллениума праздничного Бреста транслировали десятки телекамер Агентства теленовостей. Наша команда онлайн включалась из разных точек города, показывая зрителям главные события.



Выездная студия на улице Советской стала центром притяжения и в какой-то мере достопримечательностью для брестчан и гостей в эти дни. Что за кадром? И как это было? Веселый бэкстейдж от наших репортеров (видео).