Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр в "Понятной политике" после "Панорамы"

То, что раньше казалось фантастикой, сегодня наша жизнь. Кто и зачем создает искусственный разум, и может ли он все-таки помочь человечеству, а не уничтожить? Какое место в высоких разработках занимает Беларусь? Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр расскажем сегодня в "Понятной политике".



