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Все эмоции от спортивных баталий болельщики продолжают публиковать в социальных сетях

Первые строки по популярности занимают хештеги #МИНСК2019 и #ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ.

Болельщики продолжают выкладывать в Сеть слова поддержки и восхищения профессионализмом наших спортсменов.

Пользователи благодарят ребят за проделанный труд, высокие результаты и полную самоотдачу. "Огромное спасибо за красоту и впечатления, которые вы дарите!", "Это было чудесно!", "Гордимся!"

Сами же спортсмены публикуют ответные записи, где благодарят болельщиков за веру и поддержку.

Сегодня ребятам предстоит не менее сложный и насыщенный день! Пожелаем им удачи и ярких побед!

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