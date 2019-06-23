Все эмоции от спортивных баталий болельщики продолжают публиковать в социальных сетях

Первые строки по популярности занимают хештеги #МИНСК2019 и #ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ.



Болельщики продолжают выкладывать в Сеть слова поддержки и восхищения профессионализмом наших спортсменов.



Пользователи благодарят ребят за проделанный труд, высокие результаты и полную самоотдачу. "Огромное спасибо за красоту и впечатления, которые вы дарите!", "Это было чудесно!", "Гордимся!"



Сами же спортсмены публикуют ответные записи, где благодарят болельщиков за веру и поддержку.



Сегодня ребятам предстоит не менее сложный и насыщенный день! Пожелаем им удачи и ярких побед!