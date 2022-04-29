Все фейки о чернобыльских регионах в проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один"

Все фейки о чернобыльских регионах развенчаем в проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один". Чем там живут? Какие задачи стоят перед специалистами? Какие секреты хранит Полесский радиационный заповедник? Смотрите 30 апреля. Гость программы - министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.