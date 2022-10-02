Все граждане, передвигающиеся на электросамокатах, сигвеях и моноколесах, приравниваются к пешеходам

Граждане, передвигающиеся на электросамокатах, сигвеях и моноколесах (то есть на средствах персональной мобильности), теперь будут приравнены к пешеходам. Об этом в интервью программе"Главный эфир" рассказала начальник отделения Главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова.



Она также отметила, что в случае нарушения правил дорожного движения привлекаться к административной ответственности они будут в качестве пешехода.



"Любители покататься на электросамокатах должны будут это делать со скоростью, не превышающей 25 км/ч. Основное их движение должно осуществляться по велодорожке, не создавая препятствия для движения велосипедистов. Если нет велодорожки, то это тротуар, пешеходная дорожка либо край проезжей части", - рассказала Романькова.



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