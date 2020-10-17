Все меньше красок, энтузиазма и самих участников собирают бесцельные субботние брожения

Затухает активность женских субботних маршей. И как бы некоторые телеграм-каналы ни пытались заверить, что вышли тысячи, как бы ни делали фотографии с удобных ракурсов, нужно смотреть реальности в глаза - такой патриотизм не терпит холода: чем ниже температура на градуснике, тем меньше почитателей у бчб-флага. Подробности - у нашего корреспондента.

Ходят, бродят, колобродят. Куда и зачем шли женщины маршем по Минску в эту субботу, похоже, не понимали и они сами. Те же лозунги, та же атрибутика - флаги и цветы. Вот только лица угрюмые.







Ряды участниц поредели - видно невооруженным глазом. А голоса все тише - лозунги звучали все менее уверенно.

Часть так называемой толпы - это журналисты. И если мы увидели такую картину... альтернативные журналисты нашли другой ракурс - более выгодный. Любой профессиональный фотограф знает, что нижняя точка творит чудеса: ловкость рук и почти никакого мошенничества. Где тысячи людей, обещанные некоторыми телеграм-каналами? Решили спросить у участниц. Вопросов этот марш оставил больше, чем ответов.

- Я не хочу с вами разговаривать, потому что вы все время врете.

- Что каналы фальсифицировали в видео? Вот конкретно. Расскажите сейчас. Смотрите, какая замечательная возможность. Я с телеканала, я с вами разговариваю с микрофоном. Вот, пожалуйста, камера пишет. Расскажите, что конкретно фальсифицируется?

- Очень ловкий у вас вопрос. Нормальный человек этого запоминать не будет, что конкретно фальсифицируется.

- Скажите, пожалуйста, лозунг, который вы кричите, что значит? Можете объяснить? Почему вы именно его говорите?

- Жыве Беларусь? Потому что это наша Беларусь, встанем на ноги после этого всего.







Посыл женских маршей не изменился - как был непонятен, так и остался, во всяком случае - для большей части страны и столицы в частности.

Люди, которые кричат, что им не хватает демократии. Погода сегодня нелетная. А патриотизм не терпит холода, пора и флаги сворачивать.

Сегодня, кстати, прошла еще одна акция почти незамеченная - студенческая. Но и там оказались не все таковыми.