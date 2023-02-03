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Все мини-полигоны в Беларуси будут закрыты до конца 2023 года

Все мини-полигоны в Беларуси будут закрыты до конца 2023 года

В Беларуси за 2023 год планируют закрыть все мини-полигоны. Об этом на пресс-конференции "Прежде всего - порядок на своей земле" рассказала консультант управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Нестюк, сообщает БелТА.

"В 2022 году в Беларуси был рекультивирован 61 мини-полигон, а на данный момент в стране их осталось 55. Так, национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами предусмотрена полная ликвидация мини-полигонов в течение 2023 года. Таким образом, к концу этого года все мини-полигоны в Беларуси будут полностью закрыты", - рассказала Екатерина Нестюк.

По ее словам, за период с 2017 по 2022 годы проведена рекультивация более 1,5 тыс. объектов захоронения отходов. Их количество, в сравнении с 2017 годом, уменьшилось в 14 раз.

"Помимо прочего, за последние 5-6 лет большое внимание уделяется озеленению населенных пунктов. Так, в 2017 году было высажено порядка 300 тыс. деревьев. Далее на протяжении следующих 5 лет ежегодно высаживается порядка 1 млн деревьев", - подчеркнула специалист.

Фото:БелТА

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