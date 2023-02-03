Все мини-полигоны в Беларуси будут закрыты до конца 2023 года

"В 2022 году в Беларуси был рекультивирован 61 мини-полигон, а на данный момент в стране их осталось 55. Так, национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами предусмотрена полная ликвидация мини-полигонов в течение 2023 года. Таким образом, к концу этого года все мини-полигоны в Беларуси будут полностью закрыты", - рассказала Екатерина Нестюк.