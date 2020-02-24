Все на блины! Ярмарка у Дворца спорта станет центром масленичных гуляний в Минске

В фуд-зоне гостям предложат отведать блины и драники со всевозможными начинками, шашлыки, мясо, а также закуски, приготовленные на мангале и в тандыре. Также у детей и взрослых будет возможность поучаствовать в шоу самоваров, пострелять из лука, побывать на рыцарском турнире.

Самая большая в городе ярмарка "Минская Масленица" пройдет у Дворца спорта 29 февраля.



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