Все наземные службы готовы к возвращению с орбиты экипажа с Мариной Василевской

Все наземные службы готовы к возвращению с орбиты экипажа, в состав которого входит первый космонавт суверенной БеларусиМарина Василевская, пишет БЕЛТА.



По уточненным данным ЦУП, касание спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" с Землей запланировано сегодня в 10 часов 18 минут по минскому времени. Приземление при штатном спуске ожидается в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Вместе с Мариной Василевской на Землю вернутся командир корабля Герой России уроженец Беларуси Олег Новицкий и астронавт NASA Лорел О'Хара.



Для встречи космонавтов в полной готовности находятся поисково-спасательные группы, в состав которых входят медики и около 200 российских военнослужащих, а также вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, наземная техника, в том числе поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица". Они несут воздушное и наземное дежурство вблизи основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата - населенных пунктов Жезказган и Аркалык - для своевременного обнаружения спускаемого аппарата и обеспечения безопасности экипажа корабля "Союз МС-24".



Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" сегодня в 6.54 отчалил от Международной космической станции.