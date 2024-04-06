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Все наземные службы готовы к возвращению с орбиты экипажа с Мариной Василевской
Все наземные службы готовы к возвращению с орбиты экипажа, в состав которого входит первый космонавт суверенной БеларусиМарина Василевская, пишет БЕЛТА.
По уточненным данным ЦУП, касание спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" с Землей запланировано сегодня в 10 часов 18 минут по минскому времени. Приземление при штатном спуске ожидается в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Вместе с Мариной Василевской на Землю вернутся командир корабля Герой России уроженец Беларуси Олег Новицкий и астронавт NASA Лорел О'Хара.
Для встречи космонавтов в полной готовности находятся поисково-спасательные группы, в состав которых входят медики и около 200 российских военнослужащих, а также вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, наземная техника, в том числе поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица". Они несут воздушное и наземное дежурство вблизи основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата - населенных пунктов Жезказган и Аркалык - для своевременного обнаружения спускаемого аппарата и обеспечения безопасности экипажа корабля "Союз МС-24".
Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" сегодня в 6.54 отчалил от Международной космической станции.
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