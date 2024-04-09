3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Все о браке, женихах и невестах - интересные данные приводит Белстат
Белорусы стали меньше разводиться, но и реже жениться - такие данные приводит Белстат. Среди женихов-иностранцев топ-3 составляют россияне, украинцы и литовцы. Также белорусов в качестве жен и супругов предпочитают граждане Турции, Латвии и Туркменистана.
Брак в Беларуси за прошлый год оформили более 56 тысяч пар, а вот расторгли официальные отношения почти 34 тысячи. Чаще всего расходились супруги, не имевшие детей и прожившие совместно от 5 до 9 лет.
Таким образом общий коэффициент брачности в 2023-м на тысячу человек составил чуть более 6. А общий коэффициент разводимости - 3,7.
Впервые вступили в брак почти 35 тысяч невест и около 37 тысяч женихов. Средний возраст девушек - 26,5 года, парней - почти 29 лет. По сравнению с 2022-м белорусские мужчины стали чуть позже жениться: средний возраст женихов за последний год увеличился на месяц.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов