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Все о браке, женихах и невестах - интересные данные приводит Белстат

Белорусы стали меньше разводиться, но и реже жениться - такие данные приводит Белстат. Среди женихов-иностранцев топ-3 составляют россияне, украинцы и литовцы. Также белорусов в качестве жен и супругов предпочитают граждане Турции, Латвии и Туркменистана.

Брак в Беларуси за прошлый год оформили более 56 тысяч пар, а вот расторгли официальные отношения почти 34 тысячи. Чаще всего расходились супруги, не имевшие детей и прожившие совместно от 5 до 9 лет.

Таким образом общий коэффициент брачности в 2023-м на тысячу человек составил чуть более 6. А общий коэффициент разводимости - 3,7.

Впервые вступили в брак почти 35 тысяч невест и около 37 тысяч женихов. Средний возраст девушек - 26,5 года, парней - почти 29 лет. По сравнению с 2022-м белорусские мужчины стали чуть позже жениться: средний возраст женихов за последний год увеличился на месяц.

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