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Все о детском "Евровидении в "Главном эфире" на" Беларусь 1"

Все о Евронеделе и, конечно же, о победителе "Евровидения" - большой репортаж из Польши. Смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

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