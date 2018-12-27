Все о хлопушках, бенгальских огнях, салютах во время онлайн-конференции на сайте компании

Хлопушки, бенгальские огни, салюты. В преддверии Нового года наравне с мандаринами и шампанским с полок магазинов исчезает различная пиротехника. И чтобы праздник оказался во всех смыслах ярким, с новогодними огнями следует обращаться по-особому. Как сделать красивейший фейерверк своими руками и не попасть в травмпункт, расскажет профессиональный пиротехник Константин Морозов во время онлайн-конференции на сайте компании. Оставляйте свои вопросы уже сейчас на портале tvr.by и присоединяйтесь к беседе сегодня в полдень.