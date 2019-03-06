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Все о масленичной неделе на онлайн-конференции сегодня расскажет Елена Лешкевич

Масленичная неделя приближается к экватору. Главные традиции празднования - сжигание чучела, катания на санях и поедание блинов. На вопросы о символике масленичной недели на сайте Белтелерадиокомпании ответит сегодня научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Елена Лешкевич. Начало в 12:00. Задайте свой вопрос на сайте tvr.by.

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