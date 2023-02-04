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Все о мясе: сколько нужно есть в сутки, когда, как и с чем готовить
Вегетарианство и его самые разные направления привлекают немало поклонников, однако большинство людей продолжают есть мясо и не спешат исключать мясные продукты из своего рациона. Ученые уверены, что это правильная стратегия. Однако, существуют правила, соблюдение которых позволит есть мясо с максимальной пользой. Врач - диетолог-эндокринолог Мария Навицкая рассказала о том, почему и сколько мяса нужно включать в свой рацион, чтобы чувствовать себя хорошо. Ее рекомендации приводит Sputnik.
Почему нужно есть мясо?
Мясо - прекрасный источник полноценного белка. Причем, это относится не только к привычной свинине, говядине, а также к курице, индейке и рыбе."Белок состоит из структурных единиц - аминокислот, своеобразных "кирпичиков". Когда мы употребляем в пищу белок, организм "разбирает" его на эти "кирпичики" и собирает из них уже свои белки", - рассказывает Мария Навицкая.
Также, помимо полноценного белка, в мясе содержится много других полезных для нас веществ, которые еще и легко усваиваются. К ним относится железо, которого много не только в красных видах мяса, но и в рыбе. Кроме того, в мясе достаточно много фосфора, калия, кальция, магния. Абсолютно любое мясо - это источник насыщенных жиров. Наш организм одинаково нуждается и в насыщенных, и в ненасыщенных жирах.
Сколько нужно есть мяса в сутки?
Взрослому человеку, который весит около семидесяти килограммов, нужно 10-20 граммов животного жира в сутки. Если же мы ежедневно в течение долгого времени получаем насыщенного жира из мяса сверх нормы, то наносим организму большой ущерб, провоцируя развитие атеросклероза, жирового гепатоза, сахарного диабета и других заболеваний.
По словам эксперта, особое внимание стоит обратить на количество в рационе красного мяса, которое само по себе, нужно сказать, является отличным источником белка, железа и других полезных веществ. Но если им злоупотреблять, то это неминуемо приведет к негативным последствиям. И здесь речь больше не об атеросклерозе, а о рисках развития новообразований. Люди, которые едят слишком много красного мяса, чаще болеют раком желудочно-кишечного тракта.
Как, когда и с чем лучше готовить мясо?
Жарка увеличивает калорийность мяса, поэтому лучше отдавать предпочтение другим способам приготовления - запеканию, тушению или варке.
Красное мясо - достаточно тяжелая пища для усвоения, его точно не стоит оставлять на ужин, особенно пожилым людям. Обед - оптимальное время для блюд из красного мяса, а вот рыбу и курицу можно позволить себе и вечером.
Кусок мяса в сочетании со свежими овощами и длинными углеводами (крупой, макаронами из твердых сортов пшеницы или цельнозерновым хлебом) - идеальный вариант сытного блюда, которое позволит надолго забыть о чувстве голода.
"Просто мясо со свежими овощами - тоже отлично, но я бы все равно рекомендовала добавить к ним, к примеру, немного меда. Ведь для нормального усвоения белка и жиров нам нужна так называемая углеводная затравка",
- заключает Мария Навицкая.
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