Все о мясе: сколько нужно есть в сутки, когда, как и с чем готовить

Вегетарианство и его самые разные направления привлекают немало поклонников, однако большинство людей продолжают есть мясо и не спешат исключать мясные продукты из своего рациона. Ученые уверены, что это правильная стратегия. Однако, существуют правила, соблюдение которых позволит есть мясо с максимальной пользой. Врач - диетолог-эндокринолог Мария Навицкая рассказала о том, почему и сколько мяса нужно включать в свой рацион, чтобы чувствовать себя хорошо. Ее рекомендации приводит Sputnik.





Почему нужно есть мясо?

Мясо - прекрасный источник полноценного белка. Причем, это относится не только к привычной свинине, говядине, а также к курице, индейке и рыбе."Белок состоит из структурных единиц - аминокислот, своеобразных "кирпичиков". Когда мы употребляем в пищу белок, организм "разбирает" его на эти "кирпичики" и собирает из них уже свои белки", - рассказывает Мария Навицкая.

Также, помимо полноценного белка, в мясе содержится много других полезных для нас веществ, которые еще и легко усваиваются. К ним относится железо, которого много не только в красных видах мяса, но и в рыбе. Кроме того, в мясе достаточно много фосфора, калия, кальция, магния. Абсолютно любое мясо - это источник насыщенных жиров. Наш организм одинаково нуждается и в насыщенных, и в ненасыщенных жирах.

Сколько нужно есть мяса в сутки?

Взрослому человеку, который весит около семидесяти килограммов, нужно 10-20 граммов животного жира в сутки. Если же мы ежедневно в течение долгого времени получаем насыщенного жира из мяса сверх нормы, то наносим организму большой ущерб, провоцируя развитие атеросклероза, жирового гепатоза, сахарного диабета и других заболеваний.

По словам эксперта, особое внимание стоит обратить на количество в рационе красного мяса, которое само по себе, нужно сказать, является отличным источником белка, железа и других полезных веществ. Но если им злоупотреблять, то это неминуемо приведет к негативным последствиям. И здесь речь больше не об атеросклерозе, а о рисках развития новообразований. Люди, которые едят слишком много красного мяса, чаще болеют раком желудочно-кишечного тракта.

Как, когда и с чем лучше готовить мясо?

Жарка увеличивает калорийность мяса, поэтому лучше отдавать предпочтение другим способам приготовления - запеканию, тушению или варке.

Красное мясо - достаточно тяжелая пища для усвоения, его точно не стоит оставлять на ужин, особенно пожилым людям. Обед - оптимальное время для блюд из красного мяса, а вот рыбу и курицу можно позволить себе и вечером.

Кусок мяса в сочетании со свежими овощами и длинными углеводами (крупой, макаронами из твердых сортов пшеницы или цельнозерновым хлебом) - идеальный вариант сытного блюда, которое позволит надолго забыть о чувстве голода.

"Просто мясо со свежими овощами - тоже отлично, но я бы все равно рекомендовала добавить к ним, к примеру, немного меда. Ведь для нормального усвоения белка и жиров нам нужна так называемая углеводная затравка",