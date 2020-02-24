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Все о трендах от Госкомвоенрома Беларуси смотрите в проекте "На контроле Президента"

Новые горизонты открывают белорусские военные. В этом году они могут принять на вооружение ударные беспилотники. Это приоритетное направление для военно-промышленного комплекса страны. Сейчас испытания проходят два опытных образца конструкторского бюро "Дисплей". Речь об ударных беспилотниках "Баранжирующая труба" и "Квадро-1400". Разработка этого вида высокоточного оружия - поручение Главы государства. Что отечественный военпром может предложить в перспективной нише? Какие белорусские разработки уже востребованы в мире?
Все о трендах от Госкомвоенрома Беларуси смотрите в очередной серии проекта "На контроле Президента".

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