Экстренная посадка самолета Ryanair: кто был причастен к такому повороту событий, интервью с Софьей Сапегой

Этот год наглядно показал: пропагандировать можно здоровый образ жизни и традиционные ценности, а можно экстремизм, ненависть и преступления против людей, государства в целом через фейки и откровенное вранье. Взять хотя бы экстренную посадку самолета Ryanair из Афин в Вильнюс. Кто же привел в действие такой незамысловатый механизм?

Если самолеты разворачивают, значит это кому-то нужно.

История с рейсом Ryanair FR 4978 появилась благодаря череде событий, которые вроде как никогда между собой не пересеклись бы, если б не чрезмерная активность прозападных оппозиционных группировок. Одно неловкое движение - и клубок размотался, потом запутался… Западные кукловоды склонились над Тихановской, спросили: "Ну что?". "А ничего", - ответила она. Все бросили, оставив как есть, и разбираться не стало даже ICАО, перенесло заседание и доклад на сентябрь. А чего торопиться, если истина в этом деле не на руку ни ICАО, ни ЕС, ни крупному бизнесу авиаперевозок. На руку только Беларуси, потому что на нас вылили ушат грязи и быстро ретировались. А как быть с удаленными записями с борта, как быть с пилотом, который сам в разговорах признавался, что самолет он посадил в Минске по собственной инициативе, как быть с литовской полицией, которая с подозрением отнеслась ко всем этим событиям, а начальник Бюро криминальной полиции Литвы заявил, что "информация, которая распространяется среди общественности, не совсем соответствует результатам полицейского расследования"? Но вы не понимаете, это другое. И с вами я - Ксения Лебедева.

Факт 23 мая этого года Минская авиадиспетчерская служба получает электронное письмо с сообщением о наличии бомбы на рейсе Ryanair FR4978 Афины - Вильнюс. Согласно сообщению, бомба должна была взорваться над Вильнюсом при невыполнении требований террористов

Угрозу получили различные аэропорты в регионе, и белорусское наземное управление передало эту информацию по радиосвязи экипажу самолета. После неудачной попытки связаться со своими коллегами из Вильнюса наземный контроль Минска рекомендует борту приземлиться в белорусской столице. Затем истребитель МиГ-29 отправляется для его сопровождения в пункт назначения. После посадки в Минске был проведен обыск "боинга" и досмотр личных вещей пассажиров. Вот что рассказал начальник смены, который работал в тот день в аэропорту.





Обратите внимание на время, указанное на следующем видео.

Трап не спускали в течение 8 минут после приземления, согласно руководству по авиационной безопасности ICАО.

Видимо, что-то пошло не так. Что именно - мы не узнаем, пока пилот сам не расскажет, а он не рассказывает. Или ему запрещают рассказывать - что вероятнее всего.

Кому такая ситуация может быть выгодна?

Что тут скажешь, можно только догадываться, что было на уме у командира. Видимо, он знает что-то, чего не знаем мы. Но догадываемся. Кому такая ситуация может быть выгодна? Сейчас рассмотрим один из вариантов с директором Департамента по авиации. Артем Игоревич, что, на Ваш взгляд, предшествовало такому развороту?





Да, ранее такие сценарии проводились в отношении Казахстана, Кыргызстана… Фактически все страны СНГ в том или ином формате. И в 2018-2019 гг. они такой же сценарий решили провести в отношении Беларуси. В 2019 году авиация Беларуси проверялась 6 раз. Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси





К. Лебедева: Фактически в Минске хотели посадить управляющего из Великобритании?









Они очень плохо знают характер белорусских людей, и с этими санкциями они просчитались. Это полное фиаско европейской внешней политики. Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси



Роман Протасевич и Софья Сапега - у них своя версия разворота самолета

Самолет в результате получил разрешение вернуться вместе со своими пассажирами в Вильнюс, за исключением нескольких человек - туристов, которые решили остаться в Минске, и двоих задержанных - Романа Протасевича и Софьи Сапеги. У них своя версия разворота самолета.

24 мая конспирологические версии разворота самолета разлетелись по миру. Зарубежные интернет-издания сами придумывали и сами тиражировали. Телевидение не отставало.

Так в эфире французских телеканалов появилась версия, что

"агент КГБ спровоцировал драку с бортпроводниками, утверждая, что на борту бомба"

, или

"Протасевич был арестован в середине полета, возвращаясь в Вильнюс"

. В результате премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что это все иностранные байки и разжигание войны. По его словам, после тщательного расследования, проведенного греческой Национальной службой разведки, выяснилось, что не было "абсолютно никаких доказательств (…) ни одного, ноль!" присутствия каких-либо агентов белорусской разведки или других спецслужб на рейсе. Вряд ли текст греку писали белорусские спецслужбы. Просто в тот момент еще никто не понимал, что Европарламент, Госдеп, крупные авиакорпорации и "невероятные" захотят из ситуации выжать максимум и получить эффект все же разорвавшейся бомбы.

Так французская ежедневная газета La Tribune 24 мая пишет:





Еще интересное дополнение, которое быстро исчезло из медиаполя.



Самостоятельное решение пилота подтверждается словами Роландаса Кешкиса, начальника Бюро криминальной полиции Литвы, который заявил:

Но подробные комментарии вскоре потеряли свою актуальность - наверное, кое-кто объяснил полицейскому, чьи интересы ему нужно отстаивать. И к черту вашу правду и доказательства. Просто у кого-то на эту ситуацию был свой план.

"Первые минут 7 у меня была паника, потом я успокоился. Я тогда не знал, что Софию задержат, поэтому достал свою технику и переложил ей. Ее же действительно изначально не задержали, ее задержали уже позже. Я переложил ей всю технику и сказал, что, как только самолет будет заходить на посадку, с литовского номера, с роуминга, набери кому-нибудь и скажи, что мы приземляемся в Минске", - добавил Протасевич.





Первое интервью Софьи Сапеги

Роман Протасевич рассказывает свою версию того, кто мог поспособствовать тому, чтобы самолет приземлился в Минске.

Сразу я думал, что ко всему был причастен Франак Вечерко или Данила Багданович. Когда я узнал, что мое место на посту главного редактора одного телеграм-канала занял Ян Рудик, меня это сильно удивило, потому что я знаю, что Богданович и Рудик долго общались. Богданович ездил за деньгами для работников телеграм-канала в Варшаву, где они явно встречались с Рудиком. Второй момент: Рудик был связан практически со всеми группами киберпартизан и даже теми группировками, которые занимались взломами правительственных сайтов. Это действительно мог сделать и Рудик, который был напрямую связан и даже писал тексты, которые потом появлялись на взломанных правительственных сайтах. Р. Протасевич, экс-редактор экстремистского Telegram-канала

Арест Протасевича действительно мог быть спланированной операцией.

Роман предположил, что схему отработали трое: Рудик, Богданович и Вечерко. Вечерко решил таким образом внутриполитические проблемы, Богданович избавлялся от него и поставил на его место своего давнего товарища. А Рудик стал у руля крупного деструктивного канала. И вот что интересно - связь между письмом от "ХАМАС" и Рудиком.





Жак Бод - швейцарский стратегический аналитик, специалист в области разведки и борьбы с терроризмом оперативно написал по теме белорусских событий книгу "Разворот рейса Ryanair FR 4978. Ложь во имя правды". Анализируя ситуацию, он акцентирует внимание на фразу в письме: "Мы знаем, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются рейсом FR 4978. На борту самолета заложена бомба".

По мнению военного аналитика, арест Протасевича действительно мог быть спланированной операцией. Упоминание Дельфийских игр в таком сообщении, по его мнению, выглядит достаточно странно и отсылает к конкретным пассажирам. Без названия конкретных имен. С этого же форума за день до случившегося летела и Тихановская с Вечерко. Если эта ложная тревога была сфабрикована белорусскими службами, зачем тогда эта шифровка? Угроза взрыва была достаточным основанием для посадки самолета и ареста Протасевича.

"Эта подсказка в письме с сообщением о минировании, по-видимому, должна была привлечь внимание белорусских служб к конкретному лицу или лицам. Более того, поскольку в салоне, скорее всего, было не так много участников этого форума, человек, отправивший письмо, должен был быть лично знаком с Романом Протасевичем. В действительности, на данном этапе у нас нет подтверждения данной теории, но эта гипотеза является наиболее логичным объяснением имеющихся у нас данных о случившемся".

Вывод следующий: оппозиция сделала все, чтобы привлечь внимание к Протасевичу

13:57 - Тихановская пишет в Twitter, что Роман арестован, и требует его немедленно освободить. Однако в это время Протасевич все еще находится в самолете.

14:02 - Протасевич спокойно выходит из самолета и направляется в автобус.



14:29 - Протасевич входит в терминал с другими пассажирами.



14:35 - Вечорко "ретвитит" фотографию Протасевича, сделанную Сапегой в шатле, и заявляет, что его арестовали.

Именно эти сообщения и приводят к тому, что Протасевича берут прямо в аэропорту.





Кому могла быть выгодна экстренная посадка самолета в Минске?







Крупным авиакорпорациям выгодно получить такой хаб, как наш аэропорт.

Беглые оппозиционные группировки решили за счет Протасевича свои проблемы и проблему Евросоюза - выгодно заполнили медиаполе, чтобы снивелировать внимание к событиям в ЕС - ковидные протесты, упадок в сфере услуг, безработица на этом фоне.



Но если всю эту ситуацию действительно спровоцировал Рудик своим письмом от "ХАМАС", и дальше ситуацию использовали все, кому она была выгодна?

Ведь Беларусь и нашего Президента постоянно демонизируют на Западе. На этом фоне можно придумать любую порочащую нас версию событий и снять с себя, а именно - с США, Великобритании, Франции, Литвы и Польши - все подозрения, все это накрыть медиамусором, который прост в употреблении, и как результат - самолет захватила Беларусь и принудительно посадила в Минске. Только вот факты говорят об обратном. Но вы не понимаете, это же другое!





