Все объекты проведения II Игр стран СНГ будут взяты под круглосуточную охрану

У нас почти 2 тысячи видеокамер на всех этих объектах, в том числе есть видеокамеры, которые подключены к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности, в наших оперативно-секционных штабах также есть возможность наблюдать за происходящим путем использования вот этой системы видеонаблюдения, поэтому у нас все находится под контролем. Мы готовы.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси