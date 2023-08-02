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Все объекты проведения II Игр стран СНГ будут взяты под круглосуточную охрану

Правоохранители и спасатели перешли на усиленный вариант несения службы на время II Игр стран СНГ.

Об этом сегодня сообщили во время пресс-конференции, посвященной безопасности спортивного форума. Все объекты будут взяты под круглосуточную охрану. Все места спортивных состязаний осмотрят саперно-пиротехнические группы. Будет организован пропускной режим с досмотром граждан, их вещей и транспорта. На всех аренах планируется оборудовать 59 контрольно-пропускных пунктов. Свою лепту в безопасность внесли и спасатели. Специалисты промониторили все площадки и провели около 200 учений на объектах.

Наши подразделения будут обеспечивать дежурство за час до проведения соревнований либо тренировок и в течение часа после проведения тренировок. Передовая наша практика, мы ее отрабатываем на всех мероприятиях, делается для того, чтобы в случае возникновения пожара либо другой чрезвычайной ситуации наше подразделение моментально реагировало
Евгений Барановский, помощник министра - пресс-секретарь МЧС Беларуси
У нас почти 2 тысячи видеокамер на всех этих объектах, в том числе есть видеокамеры, которые подключены к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности, в наших оперативно-секционных штабах также есть возможность наблюдать за происходящим путем использования вот этой системы видеонаблюдения, поэтому у нас все находится под контролем. Мы готовы.
Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси

Подразделения Госавтоинспекции обеспечат безопасность дорожного движения на прилегающей территории, а также сопровождение областных делегаций в Минск и обратно. При необходимости будет организовано сопровождение групп спортсменов.

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