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Все организованные туристы, которые покупали путевки в турфирмах, вернулись в Беларусь

Все организованные туристы, которые покупали путевки в турфирмах, вернулись в Беларусь

"По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определенные проблемы были при возвращении последних 6 человек - туристов из Таиланда, но они вчера уже вернулись в Минск", - сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

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