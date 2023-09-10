Все оттенки праздничного города - Минск с размахом отметил 956-летие

Накануне Минск с размахом отметил 956-летие. Это был праздничный марафон городского гостеприимства, интерактива, детского творчества, музыкальных признаний, цветовой феерии и лазерного шоу.

Все оттенки праздничного города в фотографиях и видео участников грандиозного торжества. В большом и радушном Минске все нашли развлечение по душе. К примеру, для самых маленьких горожан и гостей столицы у Дворца творчества детей и молодежи подготовили десятки локаций, на которых проводились мастер-классы, флешмобы, игры, конкурсы и даже был живой уголок. 5 часов активностей нон-стоп на свежем воздухе со сверстниками. Кульминацией детского праздника стал красочный фестиваль в честь любимого города.

В столице прошла торжественная церемония вручения награды "Минчанин года"

Не только праздновали с размахом, но и вместе чествовали людей, которые своим личным примером вдохновляют земляков. В этом году лауреатов премии "Минчанин года" назвали на главной сцене у Дворца спорта. За высокие достижения в работе, а также значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города высоких наград удостоены 13 человек. Это представители разных сфер - от промышленности и науки до здравоохранения и культуры.