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Все по-взрослому! Олег Гайдукевич ответит на неудобные вопросы и расскажет, что ему удалось получить по блату

100 подростков и одна знаменитость. Погружение в личную жизнь и никаких запретов. Гостем нового выпуска ток-шоу "100 вопросов взрослому" станет председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

Он не боится неудобных вопросов, готов рассказать про свою личную жизнь и даже спеть а капелла.

Смотрите очередной выпуск ток-шоу "100 вопросов взрослому" 5 июня в 20:00 на "Беларусь 1".

А все выпуски можно посмотреть

ЗДЕСЬ

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