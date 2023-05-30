Все по-взрослому! Олег Гайдукевич ответит на неудобные вопросы и расскажет, что ему удалось получить по блату

100 подростков и одна знаменитость. Погружение в личную жизнь и никаких запретов. Гостем нового выпуска ток-шоу "100 вопросов взрослому" станет председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

Он не боится неудобных вопросов, готов рассказать про свою личную жизнь и даже спеть а капелла.