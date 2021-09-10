Все подробности достигнутых соглашений между Минском и Москвой смотрите 10 сентября в "Клубе редакторов"

Очередной этап интеграции Минска и Москвы - главная новость недели. Белорусские и мировые СМИ обсуждают все нюансы достигнутых соглашений.

На карте континента появляется новая экономическая реальность. Союзный фундамент еще крепче, и это уникальный пример поступательного развития в непростых современных условиях. Исторические связи укрепились, и это действительно исторический момент.